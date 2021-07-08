من ذاكرة اليوم الـ9 من يوليو

من ذاكرة اليوم الـ 9 من يوليو

في العام 711 القائد طارق بن زياد ينجح في السيطرة على شمال إسبانيا في بداية الفتح الإسلامي لشبه جزيرة أيبيريا

في العام 1900 الملكة فكتوريا تقر مرسوما ملكيا يقضي بإنشاء الكومنولث الأسترالي وهو المرسوم التي أقر توحيد المستعمرات الموجودة في القارة الأسترالية وجعلها تحت حكومة فيدرالية واحدة

في العام 1952 استقالة حكومة نوري السعيد في العراق

في العام 1963 تأسيس الاتحاد الماليزي الذي ضم مجموعة من الجزر كانت خاضعة للاحتلال البريطاني قبل استقلالها لتشكل دولة ماليزيا الاتحادية

في العام 2002 تأسيس المقر الجديد للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بعدما تحولت من منظمة الوحدة الأفريقية

في العام 2004 محكمة العدل الدولية تقر بعدم شرعية الجدار الفاصل الذي بنته إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة

في العام 2006 المنتخب الإيطالي يتغلب على نظيره الفرنسي بالركلات الترجيحية ويستحوذ على كأس العالم لكرة القدم بنسخته الـ18

في العام 2011 الإعلان عن استقلال جنوب السودان عن السودان الموحد وسلفاكير يؤدي اليمين رئيسا له بعد تصويت سكان الجنوب في استفتاء تقرير المصير

في العام 2017 الجيش العراقي يعلن عن استعادة مدينة الموصل بالكامل من قبضة تنظيم داعش

ومن مواليد اليوم

في العام 1916 إدوارد هيث رئيس وزراء المملكة المتحدة

في العام 1929 الملك الحسن الثاني ملك المغرب

ومن وفيات اليوم

في العام 518 أناستاسيوس الأول إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية

في العام 2006 عبد المنعم مدبولي الممثل الكوميدي المصري

في العام 2015 سعود الفيصل وزير خارجية السعودية

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