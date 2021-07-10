من ذاكرة اليوم الـ 10 من يوليو

في العام 1778 ملك فرنسا لويس السادس عشر يعلن الحرب على بريطانيا متحالفا مع الثوار الأميركيين في حربهم التحريرية

في العام 1830 استسلام مدينة الجزائر للقوات الفرنسية

في العام 1919 الرئيس الأميركي ودرو ويدسون يعرض نص معاهدة فرساي التي انهتت الحرب العالمية الأولى

في العام 1923 الدكتاتور الايطالي بينيتو موسوليني يصدر قرارا يحل بموجبه كل الأحزاب السياسية الغير الفاشية ويلغي الحياة البرلمانية

في العام 1925 تأسيس وكالة الأنباء الرسمية السوفيتية تحت اسم وكالة اتار تاس

في العام 1940 الجمعية الوطنية الفرنسية تعلن نهاية الجمهورية الثالثة وقيام حكومة فيشي بقيادة المارشال فيليب بيتان والتي قبلت بالاستسلام أمام الألمان خلال الحرب العالمية الثانية

في العام 1951 بداية مفاوضات الهدنة بين كوريا الشمالية والجنوبية لانهاء الحرب الكورية إلا أن الحرب لم تضع أوزارها حتى الـ27 من يوليو من عام 1953

في العام 1962 إطلاق أول قمر صناعي للاتصالات في العالم باسم Telstar 1 والذي كان ينقل البرامج التلفزيونية بين أوروبا والولايات المتحدة

في العام 1978 انقلاب عسكري في موريتانيا ضد الرئيس المختار ولد داداه قام به الملازم أول المصطفى ولد محمد

ومن مواليد اليوم

في العام 1895 كارل اورف ملحن ألماني صاحب كارمينا بورانا

في العام 1898 ثيودور اديسون مخترع أميركي وهو الأبن الثالث للمخترع توماس اديسون

في العام 1925 مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا

ومن وفيات اليوم

في العام 1559 الملك هنري الثاني ملك فرنسا

في العام 2006 شامل باساييف زعيم المجاهدين في الشيشان

في العام 2015 عمر الشريف ممثل مصري عالمي



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