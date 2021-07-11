من ذاكرة اليوم الـ 11 من يوليو

من ذاكرة اليوم الـ11 من يوليو

في عام 1857 نهاية الحملة الفرنسية المسماة حملة جرجرة على منطقة القبائل بالجزائر لإخماد الثورة هناك وأسر حاملة لواء الجهاد لالا فاطمة نصوبر نسومر

في عام 1882 الأسطول الإنجليزي يقصف الإسكندرية ويدمر قلاعها واضطرت المدينة إلى التسليم وانسحاب أحمد عرابي بقواته إلى كفر الدوار وإعادة تنظيم جيشه

في عام 1921 استقلال منغوليا عن الصين

في عام 1948 وقوع مذبحة اللد حيث قام اليهود الصهاينة بقتل نحو 426 فلسطينيا في مدينة اللد التي احتلوها مع مدينة الرملة

في عام 1982 تتويج إيطاليا بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة بعد فوزها على المنتخب الألماني في المباراة النهائية

في عام 1987 الأمم المتحدة تعلن أن سكان الكرة الأرضية بلغوا 5 مليارات نسمة وذلك حسب تقديراتها

ومن مواليد اليوم

في عام 1934 جورجيو أرماني مصمم أزياء إيطالي

في عام 1958 هوغو سانشيز لاعب كرة قدم مكسيكي

ومن وفيات اليوم

في عام 1905 محمد عبده رجل الدين المجدد المصري

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للسكان

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