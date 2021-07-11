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من ذاكرة اليوم الـ12 من يوليو

من ذاكرة اليوم الـ12 من يوليو

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من ذاكرة اليوم الـ 12 من يوليو
في عام 1109 الصليبيون ينجحون في الاستيلاء على ميناء طرابلس على ساحل الشام
في عام 1191 ملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد يتمكن من دخول عكا التي كانت خاضعة لسيطرة المسلمين ومع هذا الدخول سقطت المدينة في يد الصليبيين
في عام 1912 فرنسا تعلن أن المغرب محمية فرنسية
في عام 1917 الألمان يستخدمون غاز الخردل القاتل للمرة الأولى في التاريخ وذلك في الحرب العالمية الأولى
في عام 1921 اندلاع ثورة الريف في المغرب بقيادة عبد الكريم الخطابي على الاحتلالين الفرنسي والإسباني
في عام 1960 فرنسا توافق على استقلال كل من تشاد والنيجر و فولتا العليا وساحل العاج وأفريقيا الوسطى
في عام 1996 إعادة انتخاب الرئيس إدريس ديبي رئيسا لجمهورية تشاد
في عام 1998 المنتخب الفرنسي لكرة القدم يفوز ببطولة كأس العالم المقامة على أرضه بعد فوزه على البرازيل بثلاثة أهداف مقابل لا شيء
في عام 2006 حزب الله يأسر جنديين إسرائيليين ويقتل 8 مما أدى إلى قيام إسرائيل بشن حرب على لبنان استمرت لـ33 يوما

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