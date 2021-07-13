من ذاكرة اليوم الـ 13 من يوليو

في عام 1837 الملكة فيكتوريا تنتقل إلى قصر بكنغهام في لندن لتصبح أول ملكة تسكن في هذا القصر الذي ما زال المقر الرسمي للأسرة البريطانية الملكية

في عام 1854 اغتيال والي مصر عباس حلمي الأول في قصره في بنها

في عام 1930 انطلاق أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الأورغواي

في عام 1979 مسلحون فلسطينيون يحتلون السفارة المصرية في تركيا احتجاجا على اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل

في عام 2003 أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر أمرا أميريا بتعيين الشيخ الصباح الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وهي المرة الأولى في تاريخ الكويت التي يتم فيها الفصل بين منصبي ولاية العهد ورئاسة الوزراء

في عام 2006 قصف مطار رفيق الحريري في بيروت من قبل الجيش الإسرائيلي في عملية حصار بري وبحري وجوي على لبنان أثناء الحرب التي تشنها عليها

في عام 2014 المنتخب الألماني يفوز بكأس العالم لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه عقب فوزه على منتخب الأرجنتين بهدف للا شيء في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو في البرازيل

في عام 2016 تيريزا ماي تتولى رئاسة وزراء المملكة المتحدة خلفا لديفيد كاميرون المستقيل بعد أن حصل استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي على الأغلبية

ومن مواليد اليوم

في عام 100 قبل الميلاد الإمبراطور يوليوس قيصر أول الأباطرة الرومان

ومن وفيات اليوم

وفي مثل هذا اليوم في عام 678 توفيت السيدة عائشة زوجة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم

وفي العام 1995 توفي علي الوردي عالم اجتماع ومؤرخ عراقي



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