من ذاكرة اليوم الـ 14 من يوليو

في عام 1789 سقوط سجن الباستيل في فرنسا ويعد من أهم أحداث الثورة الفرنسية

في عام 1937 التوقيع على معاهدة الحدود المشتركة بين العراق وإيران

في عام 1952 انقلاب عسكري في العراق يطيح بالنظام الملكي ومقتل الملك فيصل الثاني وأفراد أسرته

في عام 1963 القوات الإسرائيلية تشن هجوما على الحدود الأردنية بعد سلسلة من العمليات العسكرية نفذتها المقاومة الفلسطينية انطلاقا من الأراضي الأردنية

في عام 2007 محادثات بين الأفرقاء اللبنانيين بمستوى الصف الثاني بمشاركة من ممثلي المجتمع المدني تعقد في سان كلود في فرنسا وذلك لحل الخلافات بين السياسيين اللبنانيين برعاية فرنسية رسمية ممثلة بوزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنار واستمرت المحادثات ليومين ولم تؤدِ إلى نتيجة ملموسة

في عام 2008 المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو يصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير وذلك لارتكابه جرائم حرب في إقليم دارفور

ومن مواليد اليوم

في عام 1977 الأميرة فيكتوريا ولية العهد في السويد

في عام 1981 خالد عزيز لاعب كرة قدم سعودي

في عام 1984 نيمار لاعب كرة قدم برازيلي

ومن وفيات اليوم

في عام 1223 الملك فيليب الثاني ملك فرنسا

في عام 1944 المغنية السورية أسمهان

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم الوطني في فرنسا وعيد الجمهورية في العراق



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