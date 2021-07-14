من ذاكرة اليوم الـ15 من يوليو 

أهلا بكم في ذاكرة اليوم الـ15 من يوليو

ففي العام 1099 سقوط مدينة القدس في يد الصليبيين وذلك في إطار الحملة الصليبية الأولى.

في عام 1962 الجزائر تتقدم بطلب للانضمام إلى جامعة الدول العربية بعد استقلالها عن فرنسا.

في عام 1994 الأردن وإسرائيل توافقان على إجراء محادثات سلام بينهما في واشنطن.

في عام 2008 مقتل 35 وجرح أكثر من 70 إثر تفجير انتحاريين نفسيهما وسط حشود متطوعي الجيش العراقي في مدينة بعقوبة شمال العاصمة بغداد.

في عام 2016 قيام محاولة انقلاب عسكري في تركيا على يد مجموعة من الجيش باءت بالفشل بعد قيام مظاهرات مناوئة لهذه المحاولة في إسطنبول وأنقرة وكبريات المدن التركية، استجابة لنداء أطلقته الحكومة ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

في عام 2018 المنتخب الفرنسي لكرة القدم يهزم نظيره الكرواتي ويتوج بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه

مواليد اليوم

في عام 1904 سراج منير ممثل مصري.

في عام 1939 عبد الحسين عبد الرضا ممثل كويتي.

في عام 1949 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي.

وفيات اليوم

في عام 1521 خوان بونسي دي ليون مستكشف إسباني.

في عام 1919 هيرمان إميل فيشر عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1902

في عام 1958 نوري السعيد رئيس وزراء العراق.



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