من ذاكرة اليوم الـ 16 من يوليو

من ذاكرة اليوم الـ16 من يوليو
في عام 1212 وقوع معركة العقاب والتي هزم فيها الموحدون وخسروا معظم أملاكهم في الأندلس
في عام 1856 بدء أعمال حفر قناة السويس بإشراف الفرنسي فرديناند دي لسبس المدعو من حكومته
في عام 1863 أعمال الشغب في مدينة نيويورك تدخل يومها الرابع وذلك احتجاجا على قانون التجنيد
في عام 1951 اغتيال رئيس وزراء لبنان رياض الصلح في العاصمة الأردنية عمان
في عام 1979 استقالة أحمد حسن البكر من رئاسة الجمهورية العراقية وصدام حسين يتولى مقاليد السلطة
في عام 1982 متظاهرون في بنغلاديش يهاجمون سفارة الولايات المتحدة في دكا وذلك احتجاجا لدعمها إسرائيل
في عام 1990 وزراء خارجية الدول العربية يقررون في اجتماعهم المنعقد في تونس مقاطعة الشركات والوكالات الغربية التي تساهم في تهجير اليهود السوفييت إلى إسرائيل
في عام 1999 تحطم طائرة صغيرة بقيادة جون كينيدي جونيور تؤدي إلى وفاته مع زوجته وأختها جراء الحادث
ومن مواليد اليوم الـ16 من يوليو
في عام 1896 تريغفه هالفدان لي سياسي نرويجي وأول أمين عام للأمم المتحدة
في عام 1941 يوسف درويش ممثل كويتي
في عام 1979 أحمد السعدني ممثل مصري
في عام 1981 ماهر زين منشد سويدي
ومن وفيات اليوم الـ16 من يوليو
في عام 1764 القيصر إيفان السادس إمبراطور الإمبراطورية الروسية
في عام 1960 محمود الكويتي مغنٍ كويتي
في عام 1960 شارل روبيرت سوارت رئيس جنوب أفريقيا
- مباشر
-
-