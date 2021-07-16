من ذاكرة اليوم الـ 16 من يوليو

من ذاكرة اليوم الـ16 من يوليو

في عام 1212 وقوع معركة العقاب والتي هزم فيها الموحدون وخسروا معظم أملاكهم في الأندلس

في عام 1856 بدء أعمال حفر قناة السويس بإشراف الفرنسي فرديناند دي لسبس المدعو من حكومته

في عام 1863 أعمال الشغب في مدينة نيويورك تدخل يومها الرابع وذلك احتجاجا على قانون التجنيد

في عام 1951 اغتيال رئيس وزراء لبنان رياض الصلح في العاصمة الأردنية عمان

في عام 1979 استقالة أحمد حسن البكر من رئاسة الجمهورية العراقية وصدام حسين يتولى مقاليد السلطة

في عام 1982 متظاهرون في بنغلاديش يهاجمون سفارة الولايات المتحدة في دكا وذلك احتجاجا لدعمها إسرائيل

في عام 1990 وزراء خارجية الدول العربية يقررون في اجتماعهم المنعقد في تونس مقاطعة الشركات والوكالات الغربية التي تساهم في تهجير اليهود السوفييت إلى إسرائيل

في عام 1999 تحطم طائرة صغيرة بقيادة جون كينيدي جونيور تؤدي إلى وفاته مع زوجته وأختها جراء الحادث

ومن مواليد اليوم الـ16 من يوليو

في عام 1896 تريغفه هالفدان لي سياسي نرويجي وأول أمين عام للأمم المتحدة

في عام 1941 يوسف درويش ممثل كويتي

في عام 1979 أحمد السعدني ممثل مصري

في عام 1981 ماهر زين منشد سويدي

ومن وفيات اليوم الـ16 من يوليو

في عام 1764 القيصر إيفان السادس إمبراطور الإمبراطورية الروسية

في عام 1960 محمود الكويتي مغنٍ كويتي

في عام 1960 شارل روبيرت سوارت رئيس جنوب أفريقيا

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