من ذاكرة اليوم الـ 17 من يوليو

في عام 1232 الصالح أيوب يتولى حكم مصر بعد وفاة السلطان الكامل محمد بن العادل
في عام 1762 تتويج كاثرين الثانية إمبراطورة على الإمبراطورية الروسية بعد مقتل زوجها الإمبراطور بيتر الثالث في سجنه في قلعة روبرت تشينسكي
في عام 1918 إعدام إمبراطور روسيا نيكولاي الثاني وعائلته على أيدي البلاشفة مما أسدل الستار على حكم عائلة رومانوف الذي استمر لثلاثة قرون
في عام 1919 الإعلان عن قيام الجمهورية الفنلندية
في عام 1936 بدء الحركة الوطنية في إسبانيا بقيادة الجنرال فرانسيسكو فرانكو واندلاع الحرب الأهلية الإسبانية
في عام 1955 افتتاح مدينة ملاهي ديزني في ولاية كاليفورنيا
في عام 1958 العراق ينفصل عن الاتحاد العربي الهاشمي مع الأردن وذلك بعد الإطاحة بالنظام الملكي
في عام 1968 الإطاحة بالرئيس العراقي عبد السلام عارف فيما عرف بالثورة البيضاء وتولي حزب البعث العراقي السلطة بقيادة أحمد حسن البكر
في عام 1978 مجلس الشعب التأسيسي في الجمهورية العربية اليمنية ينتخب المقدم علي عبد صالح رئيسا للجمهورية
في عام 2009 تفجيران في فندقين من أفخم فنادق العاصمة الإندونيسية جاكارتا والاشتباه في تورط الجماعة الإسلامية في جنوب شرق آسيا
ومن مواليد اليوم الـ17 من يوليو
في عام 1900 يوسف وهبي ممثل مصري ملقب بعميد المسرح العربي
في عام 1906 نادرة مغنية مصرية
في عام 1913 روجيه غارودي كاتب وفيلسوف فرنسي
ومن وفيات اليوم الـ17 من يوليو
في عام 656 عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين
في عام 1790 آدم سميث فيلسوف وباحث اقتصادي اسكتلندي
في عام 1845 تشارلز غراي رئيس وزراء المملكة المتحدة
في عام 1918 القيصر نيكولاي الثاني إمبراطور الإمبراطورية الروسية
وفي مثل هذا اليوم يحتفل في اليوم العالمي للقضاء الدولي
- مباشر
-
-