من ذاكرة اليوم الـ 17 من يوليو

في عام 1232 الصالح أيوب يتولى حكم مصر بعد وفاة السلطان الكامل محمد بن العادل

في عام 1762 تتويج كاثرين الثانية إمبراطورة على الإمبراطورية الروسية بعد مقتل زوجها الإمبراطور بيتر الثالث في سجنه في قلعة روبرت تشينسكي

في عام 1918 إعدام إمبراطور روسيا نيكولاي الثاني وعائلته على أيدي البلاشفة مما أسدل الستار على حكم عائلة رومانوف الذي استمر لثلاثة قرون

في عام 1919 الإعلان عن قيام الجمهورية الفنلندية

في عام 1936 بدء الحركة الوطنية في إسبانيا بقيادة الجنرال فرانسيسكو فرانكو واندلاع الحرب الأهلية الإسبانية

في عام 1955 افتتاح مدينة ملاهي ديزني في ولاية كاليفورنيا

في عام 1958 العراق ينفصل عن الاتحاد العربي الهاشمي مع الأردن وذلك بعد الإطاحة بالنظام الملكي

في عام 1968 الإطاحة بالرئيس العراقي عبد السلام عارف فيما عرف بالثورة البيضاء وتولي حزب البعث العراقي السلطة بقيادة أحمد حسن البكر

في عام 1978 مجلس الشعب التأسيسي في الجمهورية العربية اليمنية ينتخب المقدم علي عبد صالح رئيسا للجمهورية

في عام 2009 تفجيران في فندقين من أفخم فنادق العاصمة الإندونيسية جاكارتا والاشتباه في تورط الجماعة الإسلامية في جنوب شرق آسيا

ومن مواليد اليوم الـ17 من يوليو

في عام 1900 يوسف وهبي ممثل مصري ملقب بعميد المسرح العربي

في عام 1906 نادرة مغنية مصرية

في عام 1913 روجيه غارودي كاتب وفيلسوف فرنسي

ومن وفيات اليوم الـ17 من يوليو

في عام 656 عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين

في عام 1790 آدم سميث فيلسوف وباحث اقتصادي اسكتلندي

في عام 1845 تشارلز غراي رئيس وزراء المملكة المتحدة

في عام 1918 القيصر نيكولاي الثاني إمبراطور الإمبراطورية الروسية

وفي مثل هذا اليوم يحتفل في اليوم العالمي للقضاء الدولي

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