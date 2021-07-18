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من ذاكرة اليوم الـ18 من يوليو

من ذاكرة اليوم الـ18 من يوليو

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من ذاكرة اليوم الـ 18 من يوليو
في عام 1195 وقوع معركة الأرك التي انتصر فيها المسلمون الموحدون بقيادة السلطان أبو يوسف يعقوب المنصور على قوات مملكة قشتالة بقيادة ألفونسو الثامن
في عام 1925 الزعيم النازي أدولف هتلر ينشر كتابه "كفاحي"
في عام 1936 بدء الحركة الوطنية في إسبانيا بقيادة فرانكو
في عام 1971 صدر الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة
في عام 1974 الرئيس المصري محمد أنور السادات يطالب الاتحاد السوفيتي بإنهاء مهمة خبرائه في مصر
في عام 1988 إيران تعلن قبولها قرار مجلس الأمن بوقف الحرب مع العراق
في عام 1990 باريس تشهد التوقيع بالأحرف الأولى على توحيد ألمانيا
ومن مواليد اليوم الـ18 من يوليو
في عام 1909 محمد داود خان رئيس أفغانستان الأسبق
في عام 1918 نيلسون مانديلا زعيم ورئيس جنوب أفريقيا والملقب بأشهر سجين سياسي في العالم
ومن وفيات اليوم الـ18 من يوليو
في عام 1817 جاين أوستن الروائية الإنجليزية المعروفة

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