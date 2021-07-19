من ذاكرة اليوم الـ19 من يوليو

في عام 711 وقوع معركة وادي لكة التي مهدت الطريق للمسلمين أن يفتحوا شبه جزيرة أيبيريا

في عام 1799 اكتشاف حجر رشيد من قبل ضابط فرنسي وذلك إبان الحملة الفرنسية على مصر

في عام 1943 الطائرات الأميركية تقوم بضرب السكك الحديدية في إيطاليا وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية

في عام 1956 الولايات المتحدة تعلن سحب عرضها تقديم معونة مالية إلى مصر للمساعدة في بناء السد العالي في منطقة أسوان على نهر النيل

في عام 1984 لوران فابيوس يتولى رئاسة وزراء فرنسا وأصبح أصغر رئيس وزراء في تاريخها حيث كان يبلغ من العمر 37 سنة

في عام 1988 اندلاع معركة خواكورك بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني.

في عام 1996 رئيس صرب البوسنة رادوفان كاراديتش يوافق على الاستقالة والانسحاب من الحياة السياسية العامة وقد أصبح بعد ذلك على قائمة المطلوبين للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الدولية لجرائم الحرب

في عام 2005 فؤاد السنيورة يتولى رئاسة الحكومة اللبنانية وذلك بتشكيله لأول حكومة بعد خروج الجيش السوري من لبنان.

في عام 2009 وزارة الداخلية الموريتانية تعلن فوز الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي قاد الانقلاب العسكري في 6 أغسطس 2008 بانتخابات الرئاسة وذلك بعد حصوله على 52 % من أصوات الناخبين، والمعارضة تطعن في النتيجة.

ومن مواليد اليوم الـ 19 من يوليو

في عام 1814 صمويل كولت مخترع المسدس

في عام 1940 فؤاد خليل ممثل مصري

ومن وفيات اليوم الـ 19 من يوليو

في عام 514 البابا سيماشوس بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية

في عام 1543 ماري بولين عشيقة هنري الثامن ملك إنجلترا



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