من ذاكرة اليوم الـ20 من يوليو

في عام 1402 جيش تيمورلنك المغولي ينتصر على جيش بايزيد الأول العثماني عند جبق أباد، حيث انتهت المعركة بهزيمة العثمانيين وأسر السلطان بايزيد الأول

في عام 1944 نجاة الزعيم النازي أدولف هتلر من محاولة اغتيال قادها الضابط في الجيش كلاوس شتاوفنبرج

في عام 1949 توقيع هدنة بين إسرائيل وسوريا

في عام 1951 اغتيال ملك الأردن عبد الله الأول وهو في طريقه إلى صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس

في عام 1961 الكويت تنضم إلى جامعة الدول العربية

في عام 1969 أبولو 11 يحط على سطح القمر

في عام 1974 الجيش التركي يغزو الجزء الشمالي من جزيرة قبرص بعد تسعة أيام من الانقلاب العسكري الموالي لليونان

في عام 1994 وزير خارجية إسرائيل شمعون بيريز يقوم بزيارة إلى الأردن وهي أرفع زيارة يقوم بها مسؤول إسرائيلي إلى الأردن

في عام 2002 الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان تعلنان في كينيا توصلهما إلى إطار لمباحثات إحلال السلام وإنهاء الحرب الدائرة في جنوب السودان منذ عام 1982

ومن مواليد اليوم الـ20 من يوليو

في عام 356 ق.م الإسكندر الأكبر حاكم الإمبراطورية المقدونية

في عام 810 محمد بن إسماعيل البخاري، أحد أشهر علماء الحديث وصاحب صحيح البخاري

في عام 1911 سهير القلماوي أديبة مصرية

من وفيات اليوم الـ20 من يوليو

في عام1951 الملك عبد الله الأول مؤسس وملك المملكة الأردنية الهاشمية

في عام 1973 بروس لي ممثل ولاعب كاراتيه أميركي من أصول صينية



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