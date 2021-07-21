ماذا تحمل ذاكرة الـ 21 من يوليو؟

في عام 1535 إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة كارلوس الخامس يحتل مدينة تونس

في عام 1798 هزيمة جيش المماليك بقيادة مراد بك في معركة إمبابة وذلك أثناء الحملة الفرنسية على مصر، وقاد الجانب الفرنسي في هذه المعركة نابليون بونابرت

في عام1925 اندلاع الثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان الأطرش ضد سلطة الانتداب الفرنسي

في عام 1960 بدء البث التلفزيوني المصري وكانت مدة البث خمس ساعات يوميًا.

في عام 1969 وصول رائد الفضاء الأميركي نيل آرمسترونج إلى سطح القمر ليكون بذلك أول إنسان يصل إليه

في عام 1994 انتخاب توني بلير رئيسا لحزب العمال البريطاني

في عام 2008 إلقاء القبض على رادوفان كاراديتش زعيم جمهورية صرب البوسنة الأسبق والمطلوب للمحكمة الجنائية لجرائم الحرب في يوغوسلافيا وذلك لما قام به في البوسنة ضد المسلمين

ومن مواليد اليوم الـ21 من يوليو

في عام 1816 جوليوس رويتر رجل أعمال ألماني ومؤسس وكالة الأنباء العالمية رويترز.

في عام 1923 رودولف ماركوس عالم كيمياء أميركيحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1992

في عام 1951 روبن ويليامز ممثل أميركي

ومن وفيات اليوم الـ21 من يوليو

في عام 1425 مانويل الثاني إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية

في عام 1914 جرجي زيدان أديب ومؤرخ لبناني



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