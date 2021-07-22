من ذاكرة اليوم الـ 22 من يوليو

في عام 1598 مسرحية تاجر البندقية للأديب ويليام شكسبير تدخل السجل الملكي بأمر من الملكة إليزابيث.

في عام 1896 صدور العدد الأول من «صحيفة الشام» في دمشق، وقد ظلت الصحيفة تصدر حتى عام 1908 عندما توقفت عن الصدور.

في عام 1944 استقلال بولندا وإعلان الجمهورية فيها.

في عام 1987 إطلاق النار على رسام الكاريكاتور الفلسطيني ناجي العلي بوجهه في لندن.

في عام 2003 القوات الأميركية تهاجم منزلاً في الموصل كان يختبأ به عدي وقصي نجلا رئيس العراق السابق صدام حسين وتقتلهما.

ومن مواليد ال 22 من يوليو

في عام 1925 عايدة هلال، ممثلة لبنانية / مصرية.

في عام 1939 ولدت وردة وهي مغنية جزائرية.

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ومن وفيات ال 22 من يوليو

في عام 1908 ويليام راندال كريمر، سياسي بريطاني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1903.

في عام 1936 أحمد عزة الأعظمي، كاتب ومؤرخ عراقي.