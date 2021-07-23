من ذاكرة اليوم الـ 23 من يوليو

في عام 750 مقتل آخر خلفاء الدولة الأموية مروان بن محمد على يد أتباع العباسيين.

في عام 1291 المماليك يفتحون مدينة بيروت التي كانت تحت السيطرة الصليبية.

في عام 1999ولي عهد المغرب الأمير سيدي محمد يتولى الحكم خلفًا لأبيه الملك الحسن الثاني بعد وفاته، ليصير اسمُه محمد السادس.

في عام2001 ميجاواتي سوكارنوبوتري تتولى رئاسة إندونيسيا لتكون أول امرأة تصل إلى هذا المنصب في أكبر دولة إسلامية في العالم.

في عام 2005 تفجيرات في شرم الشيخ في مصر تؤدي إلى مقتل 88 شخصاً وجرح أكثر من 200.

ومن مواليد اليوم ال 23 من يوليو

في عام 645 يزيد بن معاوية، ثاني خلفاء الدولة الأموية.

في عام 1775 إتيان لويس مالس، عالم فيزياء ورياضيات فرنسي.

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ومن وفيات اليوم ال 23 من يوليو

في عام1951 فيليب بيتان، عسكري فرنسي ورئيس الدولة الفرنسية.

في عام1992 سليمان فرنجية، رئيس الجمهورية اللبنانية.

في عام1999 الملك الحسن الثاني، ملك المغرب.