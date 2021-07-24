من ذاكرة اليوم ال 24 من يوليو

في عام 1534 البحار والمستكشف الفرنسي جاك كارتييه يستولي على كندا باسم ملك فرنسا.

في عام 1567 إجبار ملكة اسكتلندا ماري ستيوارت أثناء حبسها في قلعة غليفن على التنازل عن العرش لصالح ابنها البالغ من العمر عاماً واحداً والذي تم تتويجه باسم جيمس السادس.

مادة اعلانية

في عام 1798 الامبراطور الفرنسي نابليون بونابرت يدخل مع قواته الغازية إلى القاهرة.

في عام 1799 القوات الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت تنتصر في معركة أبي قير ضد العثمانيين في مصر.

في عام 1920 وقوع معركة ميسلون بين السوريين والجيش الفرنسي، والذي قادها على الجانب السوري يوسف العظمة.

في عام 1922 عصبة الأمم تعلن الانتداب البريطاني على فلسطين.

في عام 1990 القوات العراقية تحتشد على الحدود مع الكويت.

في عام 1993 القوات الإسرائيلية تقتحم مسجد الإصلاح في قطاع غزة، والعملية تسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

في عام 2007 ليبيا تطلق سراح المتهمين الستة المحكومين بالإعدام في قضية الإيدز.

ومن مواليد اليوم ال 24 من يوليو

في عام 1783 سيمون بوليفار، قائد ثوري وسياسي فنزويلي تدين له عدد من جمهوريات أميركا الجنوبية باستقلالها عن الحكم الإسباني.

في عام 1802 ولد الروائي الفرنسي ألكسندر دوما.

في عام 1969 ولدت جينيفر لوبيز، المغنية والممثلة الأميركية.

ومن وفيات ال 24 من يولو

في عام 1862 مارتن فان بيورين، وهو ثامن رؤساء الولايات المتحدة الأميركية وأول رئيس من أصل غير إنجليزي.

في عام 1976 توفي ماو تسي تونغ الثوري الصيني ومؤسس الصين الحديثة.