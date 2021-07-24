من ذاكرة اليوم ال 25 من يوليو

من ذاكرة اليوم الـ25 من يوليو

في عام 1544 ملوك أوروبا يعترفون بسيادة الدولة العثمانية على المجر بعد عشرين عاما من الحروب منذ نجاح القوات العثمانية في فتحها وضمها إلى سيادتها.

في عام 1603 تنصيب ملك اسكتلندا جيمس السادس على عرش إنجلترا باسم جيمس الأول ليكون أول ملوكها من أسرة ستيوارت

في عام 1957 إلغاء الملكية وإعلان قيام الجمهورية التونسية وتنصيب الحبيب بورقيبة رئيسا لها.

في عام 2004 ليتوانيا وقبرص وسلوفينيا وسلوفاكيا وهنغاريا وإستونيا والتشيك ولاتفيا وبولندا ومالطا تنضم إلى الاتحاد الأوروبي.

في عام 2018 مقتل 221 شخصا على الأقل وجرح 200 آخرين خلال هجمات متفرقة داخل محافظة السويداء قام تنظيم داعش بتنفيذها

ومن مواليد اليوم الـ 25 من يوليو

في عام 1848 آرثر جيمس بلفور رئيس وزراء المملكة المتحدة وصاحب وعد بلفور.

في عام 1978 أسماء لمنور مغنية مغربية.

ومن وفيات اليوم الـ25 من يوليو

في عام 1492 البابا إينوسنت الثامن بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

في عام 2002 عبد الرحمن بدوي فيلسوف مصري.

في عام 2019 الباجي قائد السبسي رئيس جمهورية تونس الخامس

في عام 2019 فاروق الفيشاوي ممثل مصري.



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