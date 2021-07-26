من ذاكرة اليوم ال 26 من يوليو

في عام 1908 تأسيس مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI الأميركي بقيام المدعي العام تشارلز بونابرت بأمر مجموعة من المحققين الفيدراليين المعينين حديثا بأن يرسلوا تقاريرهم إلى المفتش العام ستانلي فينش بوزارة العدل.

في عام 1911 القوات الفرنسية تدخل مدينة فاس المغربية لإجهاض الثورة التي شهدتها المدينة إلى جانب الكثير من المدن المغربية للاحتجاج على ممارسات الاحتلال الفرنسي.

في عام 1941 الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت يصدر قرارا بتجميد الأرصدة اليابانية كافة في البنوك الأميركية وذلك ردا على قيام اليابان باحتلال الهند الصينية الفرنسية

في عام 1945 حزب المحافظين بزعامة ونستون تشرشل يهزم في الانتخابات العامة، ما يمنح الفرصة لحزب العمال لكي يحقق الأغلبية لأول مرة في تاريخ الانتخابات البريطانية

في عام 1952 الملك فاروق ملك مصر يتنازل عن العرش لابنه الأمير أحمد فؤاد بعد قيام ثورة 23 يوليو بقيادة اللواء محمد نجيب وعين الملك فاروق مجلس وصاية على العرش برئاسة الأمير محمد عبد المنعم وغادر بعدها مصر ومعه زوجته الملكة ناريمان وبقية أفراد أسرته بما فيهم الملك الجديد أحمد فؤاد

في عام 1956 الرئيس المصري جمال عبد الناصر يؤمم قناة السويس.

في عام 1959 استشهاد الزعيم النقابي الجزائري عيسات إيدير إثر تعذيبه من قبل الفرنسيين طوال شهر كامل

في عام 1963 زلزال عنيف يضرب مدينة سكوبيه اليوغسلافية أدى إلى مصرع الآلاف من الأشخاص

في عام 1983 الإسرائيليون يقتلون ثلاثة طلاب بمدينة الخليل

في عام 2005 الإفراج عن قائد القوات اللبنانية سمير جعجع بعد صدور قانون عفو عام من مجلس النواب اللبناني وذلك بعد قضائه أحد عشر عاما في السجن

ومن مواليد اليوم الـ26 من يوليو

في عام 1842 ألفرد مارشال الاقتصادي البريطاني وصاحب خطة مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد دمار الحرب العالمية الثانية

في عام 1856 جورج برنارد شو كاتب مسرحي وناقد أيرلندي شهير

ومن وفيات اليوم الـ26 من يوليو

في عام 1987 توفيق الحكيم كاتب وأديب مصري.

وفي مثل هذا اليوم في كل سنة تحتفل ليبيريا والمالديف بعيد الاستقلال



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