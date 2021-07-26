من ذاكرة اليوم ال 27 من يوليو

في عام 1291 فتح المسلمون مدينة بيروت التي كانت في قبضة الصليبيين

في عام 1694 تأسيس بنك إنجلترا.

في عام 1954 التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الجلاء البريطاني عن مصر

في عام 1954 هدنة تفصل فيتنام إلى دولتين شمالية وجنوبية

في عام 1955 بلغاريا تسقط طائرة متجهة إلى إسرائيل ومقتل 58 شخصا كانوا على متنها.

في عام 1982 رئيسة الوزراء الهندية إنديرا غاندي تبدأ أول زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية يقوم بها رئيس وزراء هندي منذ أحد عشر عاما

في عام 1983 منظمة سرية أرمنية تهاجم السفارة التركية في لشبونة بالبرتغال ومقتل سبعة أشخاص في هجوم هو الثالث من نوعه خلال شهر واحد

في عام 1989 مجموعة إسرائيلية تخطف الشيخ عبد الكريم عبيد أحد قادة حزب الله من لبنان.

في عام 2012 افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في لندن.

ومن مواليد اليوم الـ27 من يوليو

في عام 1835 جوزويه كاردوتشي شاعر إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1906

في عام 1941 أسامة أنور عكاشة كاتب مصري



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