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من ذاكرة اليوم ال 28 من يوليو

من ذاكرة اليوم ال 28 من يوليو

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في عام 1402 الخاقان المغولي تيمورلنك ينتصر على العثمانيين في معركة أنقرة
في عام 1914 الإمبراطورية النمساوية المجرية تعلن الحرب ضد مملكة صربيا بعد أن قتل شبان صرب ولي العهد النمساوي فرانز فرديناند وأدى ذلك إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى
في عام 1928 افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في أمستردام التي فاز فيها مصريان بأول ميداليات ذهبية يحصدها عرب في الدورات الأولمبية
في عام 1943 مدينة هامبورغ الألمانية تتعرض لأسوأ قصف هجومي من قبل الطائرات البريطانية مما أدى إلى اشتعال النار في المدينة ومقتل 42 ألف مواطن مدني ألماني
في عام 1964 افتتاح أول مؤتمر طبي فلسطيني في القدس
ومن مواليد اليوم الـ28 من يوليو
في عام 1915 تشارلز تاونز عالم فيزياء أميركيحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1964
في عام 1929 جاكلين كينيدي زوجة الرئيس الأميركي جون كينيدي.
في عام 1954 هوغو تشافيز رئيس فنزويلا
ومن وفيات اليوم الـ28 من يوليو
في عام 2002 أرشر مارتين عالم كيمياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1952
في عام 2008 إدوارد عويس شاعر أردني

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