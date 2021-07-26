من ذاكرة اليوم ال 28 من يوليو

في عام 1402 الخاقان المغولي تيمورلنك ينتصر على العثمانيين في معركة أنقرة

في عام 1914 الإمبراطورية النمساوية المجرية تعلن الحرب ضد مملكة صربيا بعد أن قتل شبان صرب ولي العهد النمساوي فرانز فرديناند وأدى ذلك إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى

في عام 1928 افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في أمستردام التي فاز فيها مصريان بأول ميداليات ذهبية يحصدها عرب في الدورات الأولمبية

في عام 1943 مدينة هامبورغ الألمانية تتعرض لأسوأ قصف هجومي من قبل الطائرات البريطانية مما أدى إلى اشتعال النار في المدينة ومقتل 42 ألف مواطن مدني ألماني

في عام 1964 افتتاح أول مؤتمر طبي فلسطيني في القدس

ومن مواليد اليوم الـ28 من يوليو

في عام 1915 تشارلز تاونز عالم فيزياء أميركيحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1964

في عام 1929 جاكلين كينيدي زوجة الرئيس الأميركي جون كينيدي.

في عام 1954 هوغو تشافيز رئيس فنزويلا

ومن وفيات اليوم الـ28 من يوليو

في عام 2002 أرشر مارتين عالم كيمياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1952

في عام 2008 إدوارد عويس شاعر أردني



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