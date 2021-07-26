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من ذاكرة اليوم ال 29 من يوليو

من ذاكرة اليوم ال 29 من يوليو

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في عام 1868 إقرار التعديل الرابع عشر على الدستور الأميركي بعد أن وافقت عليه ثلاثة أرباع الولايات الأميركية ويضمن هذا التعديل حقوق المواطنة للأميركيين الأفارقة ويمنحهم كل الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أي مواطن أميركي
في عام 1937 تتويج الملك فاروق ملكا على عرش مصر رسميا وذلك بعد وصوله لسن الرشد
في عام 1981 ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز يتزوج من ديانا سبينسر في حفل زواج مهيب
في عام 1996 الرياضية السورية غادة شعاع تفوز بالميدالية الذهبية لسباعي ألعاب القوى في أولمبياد أطلنطا في الولايات المتحدة
ومن مواليد اليوم الـ29 من يوليو
في عام 1883 بينيتو موسوليني ديكتاتور إيطاليا.
في عام 1981 فرناندو ألونسو بطل سباقات فورمولا 1 إسباني
ومن وفيات اليوم الـ29 من يوليو
في عام 1184 سعد الدين بن شبيب شاعر عراقي
في عام 1984 عادل تقي الدين محامٍ وقاضٍ لبناني.

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