من ذاكرة اليوم ال 30 من يوليو

في عام 1936 تشكيل مجلس المعارف في الكويت وذلك لوضع خطوط السياسة التعليمية وتحديد طرق تنفيذها، ورئيس المجلس هو الشيخ عبد الله الجابر الصباح

في عام 1952 مجلس قيادة الثورة في مصر يصدر قرارا يلغي فيه جميع الألقاب المدنية الرسمية

في عام 1954 النجم الأميركي إلفيس بريسلي يحيي أولى حفلاته

في عام 1968 تصفية العناصر غير الموالية لقائد ثورة 17 تموز أحمد حسن البكر ونائبه صدام حسين من أعضاء حزب البعث

في عام 1971 مركبة الفضاء أبولو 15 تهبط على سطح القمر

في عام 1980 الكنيست يصدر قانونا يعتبر القدس عاصمة إسرائيل الأبدية

في عام 1999 تنصيب ملك المغرب محمد السادس على العرش رسميا

في عام 2006 إسرائيل تقصف بلدة قانا اللبنانية

في عام 2008 المحكمة الدستورية في تركيا تصدر قرارا برفض حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم والمتهم بمعاداة العلمانية

في عام 2015 تعيين الملا منصور زعيما لحركة طالبان بعد وفاة الملا عمر

ومن مواليد اليوم الـ30 من يوليو

في عام 1920 فريد شوقي ممثل مصري

ومن وفيات اليوم الـ30 من يوليو

في عام 1973 عارف العارف صحفي ومؤلف ومؤرخ وسياسي فلسطيني



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