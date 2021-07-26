من ذاكرة اليوم ال 31 من يوليو

في عام626 النبي محمد يخرج على رأس جيشه إلى دومة الجندل وذلك لتأمين طريق القوافل.

في عام 634 انتصار المسلمين بقيادة خالد بن الوليد على الروم في معركة أجنادين قرب مدينة الرملة في فلسطين، وقد قتل من الروم ثلاثة آلاف جندي.

في عام 1488 كاثوليك يحرقون 16 يهوديا بعد شدهم إلى الأعمدة في مدينة برشلونة بإسبانيا.

في عام 1741 الإمبراطور الروماني المقدس كارل ألبرت السابع تشارلز ألبرت ملك بافاريا يغزو النمسا العليا وبوهيميا.

في عام 1914 ألمانيا تعلن الحرب على روسيا أثناء الحرب العالمية الأولى.

في عام 1943 بدء المباحثات التي دعا إليها رئيس وزراء مصر مصطفى النحاس مع عدد من الدول العربية المستقلة لبحث الصيغة المناسبة لتحقيق الوحدة العربية وتمخض عن ذلك في وقت آخر تأسيس جامعة الدول العربية.

في عام 1947 الإعلان عن انتهاء عصبة الأمم.

في عام 1954 رئيس وزراء فرنسا بيير منديس فرانس يعلن في قرطاج استعداد بلاده لمنح تونس استقلالها الداخلي

في عام 1958 انتخاب قائد الجيش اللبناني اللواء فؤاد شهاب رئيسا للجمهورية اللبنانية.

في عام 1973 برلمان أيرلندا الشمالية ينعقد للمرة الأولى في بلفاست وهو يعتبر أول برلمان ديمقراطي منتخب فيها.

في عام 1978 الرئيس المصري محمد أنور السادات يؤسس الحزب الوطني الديمقراطي وانضم للحزب فور تأسيسه أعضاء حزب مصر العربي الاشتراكي.

في عام 1988 الملك حسين يعلن فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية.

في عام 1990 انعقاد المؤتمر التاسع عشر لوزراء خارجية الدول الإسلامية لأول مرة في القاهرة منذ إنشاء منظمة التعاون الإسلامي.

في عام 1991 الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يوقعان اتفاقا تاريخيا لخفض عدد الرؤوس النووية إلى حوالي الثلث.

في عام 2014 الرئيس البوليفي إيفو مورالس يعلن أن إسرائيل كيان إرهابي ويلغي السماح بدخول الإسرائيليين دون تأشيرة سفر.



مادة اعلانية