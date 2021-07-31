من ذاكرة اليوم الـ 1 من أغسطس

في عام 1498 كريستوفر كولومبوس يكتشف فنزويلا.

في عام 1774 اكتشاف عنصر الأكسجين.

في عام 1790 إجراء أول تعداد للسكان في الولايات المتحدة وكان تعداد السكان آنذاك 4 ملايين مواطن للولايات الـ13.

في عام 1834 إصدار أول طابع بريدي في البرازيل.

في عام 1876 كولورادو تصبح الولاية الثامنة والثلاثين للولايات المتحدة.

في عام 1902 الولايات المتحدة تشتري حقوق قناة بنما من فرنسا.

في عام 1914 ألمانيا تعلن الحرب على روسيا في الحرب العالمية الأولى.

في عام 1943 استقلال بورما وإعلان انضمامها لقوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

في عام 1945 تأسيس الجيش اللبناني

في عام 1955 شكري القوتلي يتولى رئاسة الجمهورية العربية السورية للمرة الأولى

في عام 1967 إسرائيل تحتل القدس الشرقية.

في عام 2005 الأمير عبد الله بن عبد العزيز يصبح ملكا للمملكة العربية السعودية بعد وفاة الملك فهد بن عبد العزيز



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