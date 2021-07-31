من ذاكرة اليوم الـ 10 من أغسطس

في عام 1557 هزيمة الفرنسيين أمام تحالف الإسبان والإنجليز في معركة سانت كينتان وذلك خلال حرب هابسبورغ فالوا.

في عام 1792 الثوار الفرنسيون يهاجمون قصر إلتوي لري مقر الملك لويس السادس فيما لجأ الملك إلى مقر الجمعية الوطنية التي أوقفته وقررت انتخاب مؤتمر وطني لوضع دستور جديد للبلاد.

في عام 1913 التوصل لاتفاق سلام ينهي حرب البلقان.

في عام 1914 فرنسا تعلن الحرب على الإمبراطورية النمساوية المجرية خلال الحرب العالمية الأولى.

في عام 1920 الدولة العثمانية تلغي سيادتها على فلسطين وتعترف بالانتداب البريطاني عليها.

في عام 1920 التوقيع على معاهدة "سيفر" بين الدولة العثمانية وقوات الحلفاء وذلك عقب الحرب العالمية الأولى، وقد نصت الاتفاقية على حصول الحجاز وأرمينيا وكردستان على الاستقلال، ورسمت الحدود بين سوريا والعراق من جهة وتركيا من جهة أخرى.

في عام 1945 اليابان تعلن من خلال الإذاعة استسلامها في الحرب العالمية الثانية.

في عام 2002 تركمانستان تصدر قانون تغيير أسماء الأشهر وأيام الأسبوع.

في عام 2010 مديرة منظمة الصحة العالمية مارغريت تشان تعلن انتهاء وباء إنفلونزا الخنازير.

ومن مواليد اليوم الـ10 من أغسطس

في عام 1296 الملك يانغ الأعمى ملك بوهيميا.

في عام 1874 هربرت هوفر رئيس الولايات المتحدة.

في عام 1945 الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح أحد أبرز الشخصيات الرياضية في دول الخليج وآسيا.

في عام 1973 هيفاء المنصور مخرجة سعودية



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