من ذاكرة اليوم الـ 2 من أغسطس

في عام 1914 ألمانيا تجتاح دوقية لوكسمبورغ وتوجه إنذارا لبلجيكا أثناء الحرب العالمية الأولى.

في عام 1921 الزعيم السوفيتي فلاديمير لينين يوجه نداء للدول الصناعية لمساعدة بلاده المهددة بخطر المجاعة بسبب تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية فيها، وعصبة الأمم ترفض نداءه وتحمل حكومته مسؤولية هذا الوضع.

في عام 1934 أدولف هتلر يصبح قائدا لألمانيا.

في عام 1940 حكومة فيتشي الفرنسية تصدر حكما غيابيا بالإعدام على الجنرال شارل ديغول وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

في عام 1945 ألمانيا الشرقية تنفصل عن ألمانيا الاتحادية.

في عام 1956 البرلمان الفرنسي يعلن معارضته لقيام مصر بتأميم قناة السويس وانضمت فرنسا بذلك إلى المملكة المتحدة وإسرائيل.

في عام 1990 القوات المسلحة العراقية تغزو الكويت وتحتلها لـ7 أشهر.

في عام 1992 إجراء أول انتخابات رئاسية في كرواتيا وذلك بعد انفصالها عن يوغوسلافيا.

في عام 2009 الحكم على نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق طارق عزيز بالسجن 7 سنوات لدوره في التهجير القسري للأكراد أثناء فترة حكم الرئيس صدام حسين.

في عام 2012 الإعلان عن تشكيل الحكومة المصرية الأولى بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي برئاسة هشام قنديل.

في عام 2013 الجيش التونسي يقصف المحمية الطبيعية جبل الشعانبي بالطائرات والمدفعية، وذلك بعد أحداث إرهابية هناك



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