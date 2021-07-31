من ذاكرة اليوم الـ 3 من أغسطس

في عام 1492 كريستوفر كولومبوس ومعه 88 بحارا يبدؤون رحلة لاكتشاف العالم الجديد، وكانت الرحلة تاريخية حيث تمكنوا من اكتشاف أغنى بقاع العالم في الأميركيتين.

في عام 1783 انفجار بركان جبل أساما في اليابان، ومقتل 35 ألف شخص نتيجة لذلك.

في عام 1914 ألمانيا تعلن الحرب على فرنسا في بداية الحرب العالمية الأولى.

في عام 1940 الجيش الإيطالي يجتاح أرض الصومال البريطانية في الحرب العالمية الثانية.

في عام 1960 النيجر تنال استقلالها من فرنسا.

في عام 1986 الاتحاد السوفيتي يستأنف اتصالاته الدبلوماسية مع إسرائيل.

في عام 2005 انقلاب سلمي في موريتانيا بقيادة العقيد إعلي ولد محمد فال يطيح بالرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية للمشاركة في مراسم التشييع والعزاء بوفاة الملك فهد بن عبد العزيز.

في عام 2009 مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي يصادق على فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 من يونيو.

في عام 2011 بدء محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك بتهم القتل العمد والفساد.



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