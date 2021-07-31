.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

من ذاكرة اليوم الـ 3 من أغسطس

من ذاكرة اليوم الـ 3 من أغسطس

متابع الغاء المتابعة

نشر في: آخر تحديث:

في عام 1492 كريستوفر كولومبوس ومعه 88 بحارا يبدؤون رحلة لاكتشاف العالم الجديد، وكانت الرحلة تاريخية حيث تمكنوا من اكتشاف أغنى بقاع العالم في الأميركيتين.
في عام 1783 انفجار بركان جبل أساما في اليابان، ومقتل 35 ألف شخص نتيجة لذلك.
في عام 1914 ألمانيا تعلن الحرب على فرنسا في بداية الحرب العالمية الأولى.
في عام 1940 الجيش الإيطالي يجتاح أرض الصومال البريطانية في الحرب العالمية الثانية.
في عام 1960 النيجر تنال استقلالها من فرنسا.
في عام 1986 الاتحاد السوفيتي يستأنف اتصالاته الدبلوماسية مع إسرائيل.
في عام 2005 انقلاب سلمي في موريتانيا بقيادة العقيد إعلي ولد محمد فال يطيح بالرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية للمشاركة في مراسم التشييع والعزاء بوفاة الملك فهد بن عبد العزيز.
في عام 2009 مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي يصادق على فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 من يونيو.
في عام 2011 بدء محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك بتهم القتل العمد والفساد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
بناية جديدة تميل بشكل مرعب في مصر.. والجيران يستغيثون بناية جديدة تميل بشكل مرعب في مصر.. والجيران يستغيثون
خروج محطة الفضاء الدولية عن مسارها.. ماذا فعل روسيان؟ خروج محطة الفضاء الدولية عن مسارها.. ماذا فعل روسيان؟
الأكثر قراءة
هذه المهن يعمل بها السعوديون فقط اعتباراً من اليوم هذه المهن يعمل بها السعوديون فقط اعتباراً من اليوم
السعودية.. التعليم حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بشرط السعودية.. التعليم حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بشرط
السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم
10 آلاف جنيه.. تغريم عمرو أديب بتهمة قذف محمد رمضان 10 آلاف جنيه.. تغريم عمرو أديب بتهمة قذف محمد رمضان
اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 6 قتلى جنوب بيروت اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 6 قتلى جنوب بيروت
الأردن.. هبوط اضطراري لطائرة وإجلاء ركاب بمطار الملكة علياء الأردن.. هبوط اضطراري لطائرة وإجلاء ركاب بمطار الملكة علياء
قبل أن تذهب
محلل أمني أميركي يكشف أسرارا مثيرة حول عملية مقتل أسامة بن لادن
محلل أمني أميركي يكشف أسرارا مثيرة حول عملية مقتل أسامة بن لادن
اكتشف المزيد