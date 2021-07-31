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من ذاكرة اليوم الـ 4 من أغسطس

من ذاكرة اليوم الـ 4 من أغسطس

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في عام 1578 السعديون يقضون على الوجود البرتغالي في المغرب بعد انتصارهم في معركة وادي المخازن.
في عام 1914 المملكة المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا، والولايات المتحدة تتخذ الحياد في الحرب العالمية الأولى.
في عام 1984 فولتا العليا تتخذ من بوركينا فاسو اسما جديدا للجمهورية.
في عام 1988 علماء أميركيون يكتشفون 17 نوعا جديدا من فيروس نقص المناعة الإيدز.
في عام 1990 العراق يعلن عن تأسيس جمهورية الكويت تحت قيادة حكومة الكويت الحرة المؤقتة برئاسة علاء حسين وذلك بعد الغزو العراقي في 2 أغسطس.
في عام 2000 الاحتفالات تعم المملكة المتحدة لإحياء ذكرى ميلاد الملكة إليزابيث الأم، وتعتبر الملكة إليزابيث أول أفراد العائلة المالكة التي تحتفل بذكرى ميلادها المئة.
في عام 2010 إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 201.
ومن مواليد اليوم الـ4 من أغسطس
في عام 1805 ويليام روان هاميلتون عالم فيزياء ورياضيات أيرلندي.
في عام 1900 الملكة إليزابيث زوجة جورج السادس ملك المملكة المتحدة.
في عام 1901 لويس أرمسترونغ مغنٍ وعازف جاز أميركي.
في عام 1961 باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الرابع والأربعون حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2009
ومن وفيات اليوم الـ4 من أغسطس
في عام 1060 الملك هنري الأول ملك فرنسا.
وفي مثل هذا اليوم يصادف اليوم الوطني في بوركينا فاسو

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