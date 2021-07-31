من ذاكرة اليوم الـ 6 من أغسطس

في عام 1815 النرويج والسويد تتحدان ضمن دولة واحدة، واستمر هذا الاتحاد حتى عام 1905

في عام 1945 الولايات المتحدة تلقي قنبلة ذرية سميت الولد الصغير على مدينة هيروشيما اليابانية أدت إلى مقتل 80.000 نسمة، وتلتها بعد ثلاثة أيام قنبلة أخرى هي الرجل البدين على مدينة ناغاساكي أودت بحياة من 60.000 إلى 80.000 نسمة.

في عام 1966 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يتولى مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي بعد تنحي أخيه الشيخ شخبوط بن سلطان عن المنصب

في عام 1977 رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن يقرر فرض التشريع الإسرائيلي على الضفة الغربية.

في عام 1990 الأمم المتحدة تفرض حصارًا اقتصاديًا على العراق نتيجة غزوه للكويت.

في عام 1991 اغتيال آخر رئيس وزراء إيراني قبل الثورة شابور بختيار بمنزله في باريس.

في عام 2012 مركبة الفضاء كيوريوسيتي روفر تهبط على سطح المريخ للبحث عن حياة.

في عام 2015 افتتاح تفريعة جديدة من قناة السُويس تحمل اسم قناة السُويس الجديدة، بِطول 35 كيلومترًا.

في عام 2016 افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية 2016 والتي تقام في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بمشاركة 11 ألف رياضي من 206 دولة.

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