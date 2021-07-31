من ذاكرة اليوم الـ 7 من أغسطس

في عام 1415 إحراق المصلح الديني التشيكي يان هوس الذي انتقد فساد الكنيسة فاتهم بالهرطقة، وقد أحرق رجال الدين كتبه ومخطوطاته قبل إحراقه في ذكرى ميلاده الثانية والأربعين.

في عام 1493 توقيع اتفاقية بين الملك أبو عبد الله محمد الثاني عشر آخر ملوك المسلمين في الأندلس وبين ملك القشتاليين باع له الأول بمقتضاها كل أملاكه في الأندلس ثم غادرها.

في عام 1819 وقوع معركة بوياكا التي هزم فيها سيمون بوليفار الجيش الإسباني، وهي المعركة التي مهدت لاستقلال كولومبيا ونهاية الهيمنة الإسبانية على أميركا اللاتينية.

في عام 1867 تغيير اسم حاكم مصر حيث أصبح يلقب بالخديوي وظل هذا اللقب سائدا حتى عام 1914 عندما تغير إلى سلطان

في عام 1921 تأسس نادي مولودية الجزائر الجزائري لكرة القدم ويعتبر عميد الأندية الجزائرية.

في عام 1926 إسبانيا وإيطاليا تعقدان معاهدة تخص ميناء طنجة المغربي المتنازع عليه لأهميته ووقوعه على مدخل مضيق جبل طارق.

في عام 1941 الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين يتولى القيادة العليا لكل الجيوش السوفيتية في الحرب العالمية الثانية.

في عام 1954 الإعلان عن تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي

في عام 1998 تفجير سفارات الولايات المتحدة في دار السلام ونيروبي، وحصدت التفجيرات 224 قتيلاً و4500 جريح.

ومن مواليد اليوم الـ7 من أغسطس

في عام 317 الإمبراطور قنسطانطيوس الثاني إمبراطور الإمبراطورية الرومانية.

في عام 1938 نبيلة السيد ممثلة مصرية.

في عام 1943 محمد بديع مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين.

في عام 1949 وليد جنبلاط سياسي لبناني.

ومن وفيات اليوم الـ7 من أغسطس

في عام 479 الإمبراطور يورياكو إمبراطور اليابان.

في عام 1848 يونس ياكوب بيرتسيليوس عالم كيمياء سويدي.

في عام 1941 روبندرونات تاكور أديب هندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1913

في عام 2011 حسن الأسمر مغني مصري.

وفي الاعياد والمناسبات يصادف اليوم اليوم الوطني في كوت ديفوار وعيد ميلاد بوغوتا في كولومبيا



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