من ذاكرة اليوم الـ 8 من أغسطس

في عام 1786 وصول الرحالة "جان بالما" إلى قمة جبال الألب.

في عام 1815 نابليون بونابرت يغادر فرنسا إلى منفاه في سانت هيلينا إحدى الجزر النائية في المحيط الأطلسي والتي ظل بها حتى وفاته عام 1821

في عام 1940 بداية معركة بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية بهدف احتلالها.

في عام 1942 رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يصدر قرارًا بتعيين الجنرال برنارد مونتغمري قائدًا للجيش الثامن.

في عام 1945 الاتحاد السوفيتي يعلن الحرب على اليابان ويقوم بغزو منشوريا في نهاية الحرب العالمية الثانية.

في عام 1966 تأميم قطاع المناجم في الجزائر من الشركات الأجنبية وذلك بعد 4 سنوات من الاستقلال.

في عام 1974 الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون يعلن عن استقالته من منصبه في أعقاب فضيحة ووترغيت.

في عام 1988 إيران تقبل القرار الأممي رقم 598 لسنة 1987 والداعي لوقف إطلاق النار بينها وبين العراق وذلك لإنهاء الحرب بينهما التي بدأت في22 سبتمبر 1980

في عام 1990 مجلس قيادة الثورة العراقي يقرر وحدة اندماجية لا رجوع عنها مع الكويت، وجاء القرار بعد دقائق من إعلان وكالة الأنباء العراقية أن الحكومة الكويتية الحرة المؤقتة برئاسة علاء حسين التي شكّلها العراق بعد غزوه للكويت طلبت من العراق تحقيق وحدة اندماجية بين البلدين وحل جمهورية الكويت.

في عام 2001 طلاق نجمة هوليوود الأسترالية نيكول كيدمان والنجم الأميركي توم كروز.

ومن مواليد اليوم الـ8 من أغسطس

في عام 1925 علي عزت بيغوفيتش رئيس البوسنة والهرسك.

في عام 1959 موزة المسند زوجة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

ومن وفيات اليوم الـ8 من أغسطس

في عام 1002 محمد بن أبي عامر مؤسس الدولة العامرية في الأندلس.

في عام 2005 أحمد ديدات داعية إسلامي هندي جنوب أفريقي.

في عام 2011 هند رستم ممثلة مصرية.



مادة اعلانية