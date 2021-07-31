من ذاكرة اليوم الـ5 من أغسطس

في عام 1858 إنشاء أول خط تلغراف عبر المحيط الأطلسي.

في عام 1876 صدور العدد الأول من جريدة الأهرام.

في عام 1907 سفينتان حربيتان فرنسيتان تقومان بقصف مدينة الدار البيضاء وذلك بعد قتل أربعة فرنسيين في المدينة.

في عام 1914 نَصب أول إشارة مرور ضوئية في التاريخ في مدينة كليفلاند الأميركية.

في عام 1962 العثور على جثة ممثلة الإغراء الأميركية مارلين مونرو ميتةً في شقتها بعد تعاطيها جرعة زائدة من الحبوب المنومة.

في عام 1966 إسبانيا تمنع الطائرات البريطانية من التحليق فوق أراضيها بسبب النزاع على جبل طارق.

في عام 1981 الرئيس الأميركي رونالد ريغان يفصل 11359 شخصًا من المسؤولين عن حركة الملاحة الجوية لرفضهم الرجوع إلى أعمالهم والاستمرار في الإضراب.

في عام 2003 ولي عهد دولة قطر الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني يتنازل عن منصبه لصالح أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي قام أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بتعيينه وليًا للعهد.

في عام 2009 تنصيب محمود أحمدي نجاد رئيسًا لإيران لفترة رئاسية ثانية.

ومن مواليد اليوم الـ5 من أغسطس

في عام 1930 نيل آرمسترونغ رائد فضاء أمريكي وأول من مشى على سطح القمر.

في عام 1940 طلال مداح مغني سعودي.

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