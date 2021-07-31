من ذاكرة اليوم الـ9 من أغسطس

في عام 1805 زيبولون بايك يبدأ رحلة من سانت لويس لاستكشاف مصب نهر ميسيسيبي.

في عام 1896 الطيران الأخير لرائد الطيران الألماني أوتو ليلينتال، والذي نجم عنه سقوطه ثم وفاته في اليوم التالي.

في عام 1929 اندلاع ثورة البراق في مدينة القدس إبان الانتداب البريطاني على فلسطين.

في عام 1942 قوات الاستعمار البريطانية في الهند تعتقل مهاتما غاندي بعد إطلاقه المقاومة السلمية للاحتلال.

في عام 1945 الولايات المتحدة تسقط قنبلة ذرية أطلق عليها اسم الرجل البدين على مدينة ناغاساكي أودت بحياة من 60000 إلى 80000 نسمة ياباني.

في عام 1956 استقلال سنغافورة عن ماليزيا.

في عام 1967 60 من كبار أثرياء اليهود في العالم يعقدون مؤتمرًا في القدس يتعهدون فيه بدعم إسرائيل ماليًا.

في عام 1990 مجلس الأمن الدولي يتبنى بالاجماع القرار رقم 662 الذي يعتبر أن ضم الكويت إلى العراق ليس له أي أساس قانوني ويطلب من جميع الدول والمنظمات الدولية عدم الاعتراف بهذا الضم

في عام 1990 السعودية تقرر استقدام قوات الحلفاء لمواجهة الغزو العراقي للكويت.

في عام 1991 وزراء خارجية دُول منظمة التعاون الإسلامي يؤيدون في مؤتمرهم الذي عقد في إسطنبول بتركيا إبقاء الحصار على العراق.

في عام 1993 البابا يوحنا بولس الثاني يقدم اعتذارًا عن تورط الكاثوليك في تجارة الرقيق في أفريقيا.

في عام 1999 الرئيس الروسي بوريس يلتسن يقيل رئيس وزرائه سيرجي ستيبلاشين بعد ثلاثة شهور من توليه مهامة ويكلف بدلًا منه رئيس المخابرات وسكرتير مجلس الأمن القومي فلاديمير بوتين بمهام رئيس الوزراء بالوكالة.

في عام 2014 محكمة القضاء الإداري المصرية تحكم بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر.

ومن مواليد اليوم الـ9 من أغسطس

في عام 1631 جون درايدن شاعر إنجليزي.

في عام 1889 إبراهيم المازني كاتب وأديب مصري.

في عام 1911 وليام فاولر عالم فيزياء أميركي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1983

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للسكان الأصليين في العالم



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