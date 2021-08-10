

من ذاكرة اليوم الـ11 من أغسطس

في العام 1798 وقوع معركة الصالحية بالقرب من بلبيس بين المماليك والحملة الفرنسية.

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في العام 1807 الأميركي روبرت فلتون يبحر في نهر هدسون بواسطة أول قارب بخاري.

في العام 1929 العراق وإيران يوقعان معاهدة صداقة أنهيا بها قرونا من العداء بينهما.

في العام 1937 اغتيال الفريق بكر صدقي وهو أول عسكري تدخل في شؤون السياسة في العراق.

في العام 1952 مجلس الأمة الأردني يتخذ قرارا بإنهاء ولاية الملك طلال ومناداة ولي عهده الأمير حسين ملكا دستوريا على الأردن.

في العام 1960 استقلال جمهورية تشاد عن فرنسا.

في العام 2003 رئيس ليبيريا تشارلز تايلور يتخلى عن الرئاسة ويلجأ إلى نيجيريا وذلك بسبب الضغط المتزايد عليه من قبل المتمردين والمجتمع الدولي

في العام 2008 ملك الأردن عبد الله الثاني يزور العاصمة العراقية بغداد ليكون بذلك أول زعيم عربي يزورها منذ الإطاحة بنظام صدام حسين.

في العام 2014 الرئيس العراقي فؤاد معصوم يكلف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة العراقية.

من مواليد اليوم الـ11 من أغسطس

في العام 1837 سادي كارنو رئيس الجمهورية الفرنسية الثالثة الرابع.

في العام 1886 محمد كمال المصري ممثل مصري عرف باسم شرفنطح.

في العام 1938 نجاة الصغيرة مغنية مصرية.

من وفيات اليوم الـ11 من أغسطس

في العام 480 قبل الميلاد ليونيداس ملك أسبرطة.

في العام 1937 بكر صدقي عسكري عراقي

في العام 2000 طلال مداح المغني السعودي الشهير

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم الوطني في تشاد

