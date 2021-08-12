من ذاكرة اليوم الـ 12 من أغسطس

من ذاكرة اليوم الـ 12 أغسطس

في العام 636 المسلمون بقيادة خالد بن الوليد ينتصرون على الروم بقيادة جابان في معركة اليرموك، وقد قتل من الروم 50 ألفا ومن المسلمين 3 آلاف، وتم إثر هذه المعركة فتح باقي بلاد الشام وسقوط الإمبراطورية البيزنطية.

في العام 1099 وقوع معركة عسقلان آخر معارك الحملة الصليبية الأولى، وانتصار الصليبيين على الفاطميين.

في العام 1888 بيرتا بنز زوجة المخترع الألماني كارل بنز تصبح أول إنسانة تقوم بجولة بالسيارة ذات المحرك البخاري في التاريخ.

في العام 1928 بدأ أول بث تلفزيوني منتظم من مدينة نيويورك وكان لمدة ساعتين في 3 أيام في الأسبوع.

في العام 1945 الاتحاد السوفيتي يحتل كوريا الشمالية.

في العام 1946 المملكة المتحدة تأمر بوقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتقرر سجن الذين يقومون بتسهيلها في قبرص.

في العام 1949 توقيع اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب.

في العام 1953 الاتحاد السوفيتي يفجر قنبلته الهيدروجينية الأولى.

في العام 1981 ظهور الحاسب الشخصي من قبل شركة آي‌ بي‌ إم.

في العام 2012 الرئيس المصري المعزول محمد مرسي يحيل وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان للتقاعد ويعين الفريق أول عبد الفتاح السيسي قائدا للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع، كما قام بتعيين المستشار محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية.

من مواليد اليوم الـ 12 أغسطس

في العام 1924 محمد ضياء الحق رئيس باكستان.

في العام 1936 إبراهيم خان ممثل مصري من أصل سوداني.

في العام 1973 مقتدى الصدر رجل دين وقائد عراقي

من وفيات اليوم الـ 12 أغسطس

في العام 1955 توماس مان كاتب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب

في العام 1982 هنري فوندا ممثل أميركي.

في العام 2010 الطاهر وطار كاتب جزائري.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم الدولي للشباب



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