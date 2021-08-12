من ذاكرة اليوم الـ 13 أغسطس

في العام 1892 صدور العدد الأول من صحيفة "الأفرو أميركان" في مدينة بالتيمور لتعبر عن تطلعات الأفارقة في الولايات المتحدة.

في العام 1913 اختراع مادة الستانليس ستيل على يد المخترع الإنجليزي هاري بيرلي.

في العام 1923 المؤتمر الوطني في تركيا يقرر تعيين مصطفى كمال رئيسا للحكومة التركية في خطوة أخيرة نحو القضاء على الخلافة الإسلامية.

في العام 1960 أفريقيا الوسطى تعلن استقلالها عن فرنسا.

في العام 1961 إغلاق الحدود بين الألمانيتين وبدء بناء جدار برلين.

في العام 1964 مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية يوافق على اتفاقية السوق العربية المشتركة.

في العام 2004 بدء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها اليونان.

من مواليد اليوم الـ 13 أغسطس

في العام 1899 ألفريد هتشكوك مخرج سينمائي إنجليزي.

في العام 1910 محمد عبد المطلب مغني مصري.

في العام 1926 فيدل كاسترو رئيس كوبي.

من وفيات اليوم الـ 13 أغسطس

في العام 1863 ديلاكروا رسام فرنسي.

في العام 1917 إدوارد بوخنر عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1907

في العام 1953 خليل السكاكيني أديب فلسطيني.



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