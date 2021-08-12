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من ذاكرة اليوم الـ 14 أغسطس

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من ذاكرة اليوم الـ 14 أغسطس

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من ذاكرة اليوم الـ 14 أغسطس
في العام 1929 تأسيس الوكالة اليهودية في فلسطين والتي من مهامها جمع الإعانات المالية لدعم الحركة الصهيونية لإنشاء وطن قومي لليهود.
في العام 1947 باكستان تستقل عن الهند بقيادة محمد علي جناح.
في العام 1949 الضابط سامي الحناوي يقود انقلابا عسكريا في سوريا ضد حسني الزعيم ويعدمه.
في العام 1974 الجيش التركي يدخل العاصمة القبرصية نيقوسيا في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته قبرص ووصول حكومة عسكرية من القبارصة اليونانيين إلى الحكم.
في العام 1994 إلقاء القبض على الإرهابي الدولي كارلوس في السودان.
من وفيات اليوم الـ 14 أغسطس
في العام 582 الإمبراطور تيبريوس الثاني إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.
في العام 1464 البابا بيوس الثاني بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
في العام 1949 حسني الزعيم رئيس سوريا.
في العام 1956 برتولت بريشت شاعر ألماني.
وفي مثل هذا اليوم في كل عام يحتفل بعيد الاستقلال في باكستان وعيد العلم في الباراغواي

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