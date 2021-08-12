من ذاكرة اليوم الـ 15 أغسطس

في العام 1912 أحمد الهيبة يدخل مراكش ويبايع سلطانا على المغرب.

في العام 1914 افتتاح قناة بنما للملاحة البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادي.

في العام 1918 قطع العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا وذلك في أعقاب الثورة البلشفية.

في العام 1929 اندلاع انتفاضة البراق في القدس وذلك ردا على مطالبة اليهود بالاستيلاء على حائط البراق، وقد قمع البريطانيون الانتفاضة بقوة وصفت بالوحشية.

في العام 1947 الإعلان عن استقلال الهند عن المملكة المتحدة.

في العام 1948 الإعلان عن قيام جمهورية كوريا وذلك في الشطر الجنوبي من شبه جزيرة كوريا.

في العام 1990 العراق يسحب قواته من إيران ويعلن قبوله بمعاهدة الجزائر 1975 والقاضية بتقسيم شط العرب بينهما.

من مواليد اليوم الـ 15 أغسطس

في العام 1769 نابليون بونابرت إمبراطور فرنسا

في العام 1771 والتر سكوت شاعر وأديب اسكتلندي.

في العام 1888 توماس إدوارد لورنس رجل الاستخبارات البريطاني المعروف باسم لورنس العرب.

في العام 1925 هدى سلطان ممثلة مصرية.

من وفيات اليوم الـ 15 أغسطس

في العام 423 هونوريوس إمبراطور الإمبراطورية الرومانية الغربية.

في العام 1952 سميرة موسى عالمة ذرة مصرية

في العام 2010 غازي القصيبي الشاعر والأديب والسفير السعودي

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باستقلال الهند واليوم الوطني في كوريا الجنوبية وجمهورية الكونغو وعيد الأم في كوستاريكا



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