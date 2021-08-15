من ذاكرة اليوم الـ 16 أغسطس

في العام 1945 الرئيس الأميركي هاري ترومان ورئيس الوزراء البريطاني كليمنت أتلي والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين يعلنون انتهاء الحرب العالمية الثانية.

في العام 1952 المحكمة العسكرية العليا في مصر تعقد أولى جلساتها بالقاهرة منذ قيام الثورة لمواصلة النظر في قضية حريق القاهرة.

في العام 1953 انقلاب في إيران قاده رئيس الوزراء محمد مصدق أدى إلى فرار الشاه محمد رضا بهلوي إلى بغداد، واستطاع ضباط مقربون منه إعادته للسلطة بعد ثلاثة أيام.

في العام 1960 الإعلان عن استقلال قبرص عن المملكة المتحدة.

في العام 1962 انضمام الجزائر إلى جامعة الدول العربية.

في العام 1972 ملك المغرب الحسن الثاني ينجو من محاولة اغتيال وذلك عندما تعرضت طائرته التي يستقلها أثناء عودته إلى الرباط إلى إطلاق نار من جانب القوات الجوية الملكية المغربية خلال عملية بوراق إف 5، وتسببت عملية الاغتيال في بداية ما عرف باسم سنوات الرصاص.

من مواليد اليوم الـ 16 أغسطس

في العام 1876 محمد الخضر حسين رجل دين تونسي وشيخ الأزهر.

في العام 1896 صالح عبد الحي مغنٍ وملحن مصري.

في العام 1941 أحمد الميرغني رئيس السودان.

في العام 1946 مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان العراق.

في العام 1958 مادونا مغنية أميركية.

من وفيات اليوم الـ 16 أغسطس

في العام 1977 إلفيس بريسلي مغن أميركي.

في العام 2003 عيدي أمين رئيس أوغندا.

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