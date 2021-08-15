من ذاكرة اليوم الـ 17 أغسطس

في العام 1945 إعلان استقلال إندونيسيا من الاحتلال الياباني، ومع عودة الأطماع الاستعمارية الهولندية لم تُمنح إندونيسيا الاستقلال الفعلي إلا عام 1949.

في العام 1949 قائد الانقلاب العسكري في سوريا سامي الحناوي يعين هاشم الأتاسي رئيسا للحكومة.

في العام 1960 الغابون تحصل على استقلالها من فرنسا.

في العام 1990 الرئيس الأميركي جورج بوش يصدر أوامره للسفن الحربية بوضع العقوبات التجارية التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق بعد غزوه الكويت.

في العام 1998 الرئيس الأميركي بيل كلينتون يعترف بأنه كان على علاقة غير لائقة مع المتدربة السابقة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي.

في العام 1999 زلزال بقوة 7.4 على مقياس ريختر يضرب شمال تركيا ويخلف 17000 قتيل و44000 جريح.

من مواليد اليوم الـ 17 أغسطس

في العام 1823 دانيال بليس مبشر أميركي ومؤسس الجامعة الأميركية في بيروت وأول رئيس لها.

في العام 1926 جيانغ زيمين رئيس الصين.

في العام 1934 حسين كمال مخرج مصري.

في العام 1943 روبرت دي نيرو ممثل ومخرج ومنتج أميركي.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بعيد استقلال إندونيسيا والغابون.



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