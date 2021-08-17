من ذاكرة اليوم الـ 18 أغسطس

في العام 1807 انطلاق أول رحلة لسفينة بخارية نظامية اخترعها المهندس الأميركي روبرت فلتون مدشنا بذلك عصر الملاحة ذا الدفع الميكانيكي.

في العام 1920 اجتماع بين الوفد المصري بزعامة سعد زغلول والوفد البريطاني وذلك لوضع صيغة الاعتراف باستقلال مصر.

في العام 1927 الملك محمد الخامس يتولى مقاليد الحكم في المغرب.

في العام 1964 انتخاب شارل حلو رئيسا للجمهورية اللبنانية.

في العام 2011 وحدة عسكرية إسرائيلية تقتل وتصيب عددا من الجنود المصريين على الحدود المصرية الإسرائيلية.

من مواليد اليوم الـ 18 أغسطس

في العام 1830 فرانز جوزيف الأول إمبراطور الإمبراطورية النمساوية المجرية.

في العام 1922 خالد محيي الدين عسكري وسياسي مصري وأحد أفراد حركة الضباط الأحرار.

في العام 1961 هيام طعمة ممثلة ومغنية سورية.

من وفيات اليوم الـ 18 أغسطس

في العام 1227 جنكيز خان قائد مغولي.

في العام 1503 البابا إسكندر السادس بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

في العام 2009 كيم داي جونج رئيس كوريا الجنوبية الذي حصل على جائزة نوبل للسلام عام 2000.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم الوطني في أفغانستان

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