من ذاكرة اليوم الـ 19 أغسطس

في العام 1934 انتخاب مستشار ألمانيا أدولف هتلر رئيسا لها وذلك في تطور لم يسبق له مثيل في تاريخ الجمهورية.

في العام 1940 القوات الإيطالية تستولي على منطقة الصومال البريطانية وذلك خلال الحرب العالمية الثانية.

في العام 1953 الجيش الإيراني يقوم بدعم ومساعدة من الولايات المتحدة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء محمد مصدق وإعادة تنصيب محمد رضا بهلوي شاهًا لإيران.

في العام 1973 فرنسا تفجر قنبلتها الذرية الثالثة على بعد سبعمائة وخمسين كيلو مترا من جزيرة تاهيتي بالمحيط الهادي.

في العام 1981 طائرتان إف - 14 توم كات أميركيتان تسقطان طائرتين ليبيتين من طراز سوخوي في خليج سرت قبالة السواحل الليبية.

في العام 2010 آخر الوحدات القتالية الأميركية تغادر العراق قبل نحو أسبوعين من الموعد النهائي لانسحابها وإنهاء المهام القتالية للجيش الأميركي بالعراق وذلك بعد نحو سبعة أعوام ونصف العام على الغزو الأميركي

من مواليد اليوم الـ 19 أغسطس

في العام 1890 إبراهيم المازني أديب وشاعر مصري.

في العام 1946 بيل كلينتون رئيس الولايات المتحدة.

في العام 1967 سعيد العويران لاعب كرة قدم سعودي.

من وفيات اليوم الـ 19 أغسطس

في العام 14 أغسطس قيصر إمبراطور الإمبراطورية الرومانية الأول.

في العام 2007 عتاب مغنية سعودية.

في العام 2014 سميح القاسم شاعر فلسطيني من عرب 48.



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