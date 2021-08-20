من ذاكرة اليوم الـ 20 أغسطس

في العام 636 وقوع معركة اليرموك بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد والبيزنطيين بقيادة هرقل.

في العام 1882 الإنجليز يحتلون بورسعيد والإسماعيلية وذلك في بداية الاحتلال البريطاني لمصر.

في العام 1940 الزعيم الشيوعي ليون تروتسكي يتعرض لعملية اغتيال في المكسيك أدت إلى وفاته بعد يوم.

في العام 1953 بداية ثورة الملك والشعب في المغرب بعد نفي الحماية الفرنسية لسلطان البلاد محمد بن يوسف.

في العام 1956 قادة الثورة الجزائرية يعقدون مؤتمر الصومام في منطقة القبائل وفيه اتخذوا قرارا بإقامة المجلس الوطني للثورة الجزائرية.

في العام 1976 الزعيم الدرزي كمال جنبلاط يحذر من قيام وطن قومي ماروني في لبنان وأنه سيكون أخطر من إسرائيل.

في العام 1982 القوات متعددة الجنسيات تشرف على انسحاب قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان.

في العام 1986 الاتحاد السوفيتي يعترف رسميا بكارثة مفاعل تشيرنوبل النووي.

في العام 2009 اسكتلندا تعلن الإفراج عن المدان في قضية لوكربي عبد الباسط المقرحي وذلك لأسباب إنسانية.

من مواليد اليوم الـ 20 أغسطس

في العام 1888 محمد حسين هيكل شاعر وأديب وسياسي مصري.

في العام 1941 سلوبودان ميلوشيفيتش رئيس صربيا ويوغوسلافيا.

في العام 1944 راجيف غاندي رئيس وزراء هندي.

من وفيات اليوم الـ 20 أغسطس

في العام 1914 البابا بيوس العاشر بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

في العام 2012 ملس زيناوي رئيس وزراء إثيوبي.



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