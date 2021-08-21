من ذاكرة اليوم الـ 21 أغسطس

في العام 1915 إيطاليا تعلن الحرب على الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى.

في العام 1919 بلجيكا تعلن أنها دولة منتدبة على بوروندي.

في العام 1944 عقد اجتماع بين ممثلي المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لوضع مسودة لميثاق الأمم المتحدة.

في العام 1969 إحراق المسجد الأقصى على يد مايكل دينس روهان.

في العام 1998 الولايات المتحدة تقصف مصنعا للأدوية في السودان بحجة أنه مصنع أسلحة كيميائية.

في العام 2003 القوات الأميركية تلقي القبض على القيادي في حزب البعث وابن عم الرئيس العراقي السابق صدام حسين علي حسن المجيد.

في العام 2011 وصول الثوار إلى الساحة الخضراء في طرابلس بعد انسحاب كتائب القذافي من أنحاء العاصمة، وفي المساء احتفل الآلاف بسقوط نظام القذافي في الساحة الخضراء وسط طرابلس وفي بنغازي وفي مدينة البيضاء.



في العام 2013 الحكم بالسجن لمدة 35 عاما على الجندي الأميركي برادلي مانينغ لتسريبه وثائق سرية إلى موقع ويكيليكس.

من مواليد اليوم الـ 21 أغسطس

في العام 1165 الملك فيليب أغسطس ملك فرنسا.

في العام 1765 الملك ويليام الرابع ملك المملكة المتحدة.

في العام 1963 الملك محمد السادس ملك المغرب.

من وفيات اليوم الـ 21 أغسطس

في العام 1157 الملك ألفونسو السابع ملك إسبانيا.

في العام 2010 لخضر بن طوبال سياسي جزائري.

في العام 2011 الأمير محمد العبد الله الفيصل آل سعود أمير وشاعر ورياضي سعودي.



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