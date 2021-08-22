من ذاكرة اليوم الـ 22 أغسطس

في العام 1543 قوات الدولة العثمانية بقيادة خير الدين بربروس تحاصر مدينة نيس الفرنسية.

في العام 1799 نابليون بونابرت يغادر مصر من الإسكندرية عائدا إلى فرنسا.

في العام 1863 تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

في العام 1901 تأسيس شركة كاديلاك للسيارات

في العام 1910 اليابان تحتل كوريا.

في العام 1911 سرقة لوحة الموناليزا التي رسمها الرسام الإيطالي ليوناردو دا فينشي.

في العام 1965 الرئيس المصري جمال عبد الناصر وملك السعودية فيصل بن عبد العزيز آل سعود يجتمعان في جدة

في العام 1975 الرئيس الأميركي جيرالد فورد ينجو من محاولة اغتيال.

من مواليد اليوم الـ 22 أغسطس

في العام 1904 دينج شياو بينج سياسي صيني.

في العام 1934 نورمان شوارتسكوف عسكري أميركي.

في العام 1971 ريتشارد أرميتاج ممثل إنجليزي.

من وفيات اليوم الـ 22 أغسطس

في العام 1350 فيليب السادس ملك فرنسي.

في العام 1485 ريتشارد الثالث ملك إنجليزي.

في العام 2011 كمال الشناوي ممثل مصري.

مادة اعلانية