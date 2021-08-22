من ذاكرة اليوم الـ 23 من أغسطس

في العام 1514 وقوع معركة جالديران بين العثمانيين والصفويين وهي من المعارك الفاصلة في تاريخ الدولة العثمانية واستطاع فيها السلطان سليم الأول الانتصار على الصفويين بقيادة إسماعيل الأول واحتلال عاصمتهم تبريز والسيطرة على مناطق من عراق العجم وأذربيجان وكردستان وشمال عراق العرب.

في العام 1833 تحريم العبودية في المستعمرات الإنجليزية.

في العام 1839 بريطانيا تستولي على هونغ كونغ.

في العام 1889 أول بث لاسلكي من سفينة إلى اليابسة.

في العام 1921 إعلان الملكية في العراق وتنصيب فيصل نجل الشريف حسين ملكا عليها.

في العام 1990 الجمهورية الألمانية الديمقراطية وجمهورية ألمانيا الاتحادية تعلنان نيتهما الاتحاد في 3 أكتوبر من نفس العام.

في العام 1991 الاتحاد السوفيتي يعلن حل جهاز الاستخبارات السوفيتية كي جي بي بعد تورطه في انقلاب فاشل.

من مواليد اليوم الـ 23 من أغسطس

في العام 1740 الإمبراطور إيفان السادس، إمبراطور الإمبراطورية الروسية.

في العام 1754 الملك لويس السادس عشر، ملك فرنسا.

في العام 1913 عبد السلام النابلسي، ممثل لبناني من أصول فلسطينية.

في العام 1923 نازك الملائكة الأديبة العراقية

في العام 1932 العقيد هواري بومدين، الرئيس الثاني للجزائر

من وفيات اليوم الـ 23 من أغسطس

في العام 30 قبل الميلاد بطليموس الخامس عشر، آخر ملوك الفراعنة البطالمة.

في العام 634 أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول الخلفاء الراشدين.

في العام 1927 سعد زغلول، رئيس وزراء مصر.



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