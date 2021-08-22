من ذاكرة اليوم الـ 24 من أغسطس

في العام 1516 وقوع معركة مرج دابق بين المماليك والعثمانيين.

في العام 1572 وقوع مذبحة سان بارثليمبو والتي قتل بها ما يقرب من 4000 من البروتستانت الفرنسيين، وقد دبر هذه المذبحة ملك إسبانيا فيليب الثاني والبابا وبعض الكاثوليك، وقد اعتبر الكاثوليك هذه المذبحة نصرا كاثوليكيا.

في العام 1912 ألاسكا تنضم للولايات المتحدة وتصبح أرضا أمريكية.

في العام 1954 رئيس البرازيل جيتوليو فارجاس يستقيل من منصبه وينتحر بعد ذلك بسبب تزايد الأزمة السياسية في البلاد.

في العام 1991 ميخائيل غورباتشوف يستقيل من رئاسة الحزب الشيوعي السوفييتي. وأوكرانيا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.

في العام 1995 طرح "ويندوز 95" في الأسواق.

في العام 2011 المدير التنفيذي لشركة أبل ستيف جوبز يستقيل من منصبه.

من مواليد اليوم الـ 24 من أغسطس

في العام 1759 ويليام ويلبرفورس، سياسي بريطاني.

في العام 1787 جيمس ودل، مستكشف إنجليزي.

في العام 1865 الملك فرديناند الأول، ملك رومانيا.

في العام 1947 باولو كويلو، كاتب برازيلي.

من وفيات اليوم الـ 24 من أغسطس

في العام 2003 أمينة رزق، ممثلة مصرية.

في العام 2007 عبد الرحمن عارف، رئيس العراق الأسبق.

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