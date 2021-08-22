من ذاكرة اليوم الـ 25 من أغسطس

في العام 1768 المستكشف الإنجليزي جيمس كوك يقوم بأول رحلة بحرية له.

في العام 1814 الجيش البريطاني يحرق العاصمة الأميركية واشنطن بما فيها مقر الرئاسة البيت الأبيض بعد احتلالهم لها.

في العام 1825 استقلال أوروغواي عن البرازيل.

في العام 1830 بداية الثورة البلجيكية.

في العام 1933 توقيع اتفاقية "هعفراه" بين الوكالة اليهودية وألمانيا النازية والقاضية بتسهيل تهجير اليهود إلى فلسطين بشرط أن يتنازلوا عن ممتلكاتهم لألمانيا.

في العام 1944 تحرير باريس من النازية وبداية إسدال الستار على الحرب العالمية الثانية.

في العام 1983 تفجير مقر قيادة الوحدات العسكرية الفرنسية في لبنان مما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص.

في العام 1991 بيلاروسيا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.

من مواليد اليوم الـ 25 من أغسطس

في العام 1930 شون كونري ممثل اسكتلندي.

في العام 1979 حسين الجسمي مغنٍ إماراتي

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم الوطني في أورغواي



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