من ذاكرة اليوم الـ 26 من أغسطس

في العام 1920 التعديل التاسع عشر للدستور الأميركي والذي منح المرأة حق التصويت، ويحتفل بهذا اليوم في الولايات المتحدة بيوم مساواة المرأة.

في العام 1936 التوقيع على معاهدة بين المملكة المتحدة ومصر، وافقت خلالها المملكة المتحدة على منح مصر استقلالا جزئيا مقابل تثبيت سيطرتها التامة على قناة السويس.

في العام 1944 شارل ديغول يدخل باريس بعد قيام قوات الحلفاء بتحريرها في اليوم السابق وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

في العام 1957 الاتحاد السوفيتي يعلن نجاح أولى تجاربه بإطلاق أول صاروخ عابر للقارات في العالم.

في العام 1961 بورما تصبح أول دولة بوذية في العالم.

في العام 2014 حركة حماس وإسرائيل تتوصلان إلى اتفاق غير محدود زمنيا لوقف إطلاق النار في غزة، بعد حرب دامت 50 يوما.

في العام 2016 افتتاح جسر السلطان سليم الأول الذي يمر أعلى مضيق البسفور بتركيا والذي يعد أطول جسر معلق في العالم.

من مواليد اليوم الـ 26 من أغسطس

في العام 1910 الأم تريزا، راهبة وممرضة هندية من أصل ألباني حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1979

من وفيات اليوم الـ 26 من أغسطس

في العام 1850 الملك لويس فيليب الأول، ملك فرنسا.

في العام 1997 فهد بلان، مطرب سوري.

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