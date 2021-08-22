من ذاكرة اليوم الـ 27 من أغسطس

في العام 813 المأمون بن هارون الرشيد يتولى الخلافة في الدولة العباسية بعد مقتل أخيه الأمين.

في العام 1883 فيضان في إندونيسيا يقتل 36000 شخص.

في العام 1896 اندلاع الحرب الإنجليزية الزنجبارية، وهي أقصر حرب بالتاريخ حيث استمرت حوالي أربعين دقيقة وانتهت بانتصار المملكة المتحدة.

في العام 1992 إعصار أندرو يجتاح ولاية أريزونا ويوقع خسائر بقيمة مليار دولار.

في العام 2001 طائرات إسرائيلية تطلق صواريخ على مقر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في رام الله وتقتل أمين عام الجبهة أبو علي مصطفى الذي كان وقتها في مكتبه.

في العام 2009 نجاة مساعد وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود من محاولة اغتيال نفذها مطلوب أمني زعم أنه يرغب في تسليم نفسه

في العام 2017 إعصار هارڤي يضرب ولاية تكساس الأميركية ويتسبب في فيضانات غزيرة وأضرار بالغة في المُمتلكات والأرواح

من مواليد اليوم الـ 27 من أغسطس

في العام 1770 غيورغ فيلهلم فريدريش هيغل، فيلسوف ألماني

في العام 1953 علي عبد الله جابر، عالم دين سعودي وإمام الحرم المكي.

من وفيات اليوم الـ 27 من أغسطس

في العام 1975 هيلا سيلاسي، إمبراطور إثيوبيا.

في العام 1979 لويس مونتباتن، عسكري بريطاني وآخر حاكم عسكري للهند.

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